В Азербайджане определены правила выдачи иностранными донорами гранта юридическим лицам публичного права

2017-07-22 12:28 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, эти правила регулируют порядок получения права на выдачу гранта на территории Азербайджанской Республики международными организациями и их представительствами, зарубежными правительствами и их представительствами, благотворительными, гуманитарными и другими общественными международными организациями, финансово-кредитными институтами, иностранными общественными организациями, действующими в сферах образования, науки, здравоохранения, искусства и спорта, в том числе фондами, ассоциациями, федерациями и комитетами, а также прошедшими госрегистрацию в Азербайджане филиалами и представительствами зарубежных юридических лиц.

Согласно правилам, иностранные доноры должны получать право на выдачу гранта на территории Азербайджана по каждому грантовому соглашению. Для получения права на выдачу гранта требуется отзыв Министерства финансов о финансово-экономической целесообразности гранта. Для получения отзыва Министерства финансов о финансово-экономической целесообразности гранта и регистрации грантового соглашения (решения) иностранные доноры в течение 30 дней со дня подписания соглашения по принципу «одного окна» обращаются с соответствующими заявлениями в Министерство экономики касательно коммерческих структур, в Государственный комитет по работе с религиозными структурами касательно религиозных организаций, в Министерство юстиции касательно других некоммерческих организаций и физических лиц. Согласно изменениям, в дальнейшем для получения права иностранными донорами на выдачу гранта юридическим лицам публичного права на территории Азербайджанской Республики также потребуется отзыв Министерства финансов о финансово-экономической целесообразности гранта. Таким образом, для получения отзыва Министерства финансов о финансово-экономической целесообразности гранта и регистрации грантового соглашения (решения) иностранные доноры в течение 30 дней со дня подписания соглашения по принципу «одного окна» должны обратиться в Министерство экономики касательно юридических лиц публичного права.