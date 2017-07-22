«Бешеный Самир» недоволен приговором

2017-07-22 12:34 | www.oxu.az | 5

Подана апелляционная жалоба на приговор в отношении Самира Асланова, обвиняемого в незаконном хранении оружия и обороте наркотических средств и Фикрета Эфендиева, обвиняемого в вымогательстве.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, уголовное дело будет рассматриваться под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Мирпаши Гусейнова.

Первичное рассмотрение дела назначено на 26 июля.

Отметим, что в марте 2015 года сотрудники Управления полиции Сураханского района задержали жителя Баку Самира Асланова.

Во время обыска в доме неоднократно судимого С.Асланова было обнаружено 10 грамм героина, автомат «Калашникова», 5 патронов к нему и самурайский меч, которые были изъяты.

Отметим, что он считается приближенным криминального авторитета Надира Сафарова, известного как «Лоту Гулу».

Также, С.Асланов занимался карате и у него в Сураханском районе была своя школа по этому виду спорта.

С.Асланов известен в криминальном мире как «Дяли Самир» («Бешеный Самир»).

Бакинский суд приговорил С.Асланова к 11 годам, а Ф.Эфендиева – к 10 годам лишения свободы.

Э.А.

