«Бешеный Самир» недоволен приговором
2017-07-22 12:34 | www.oxu.az | 5
Подана апелляционная жалоба на приговор в отношении Самира Асланова, обвиняемого в незаконном хранении оружия и обороте наркотических средств и Фикрета Эфендиева, обвиняемого в вымогательстве.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, уголовное дело будет рассматриваться под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Мирпаши Гусейнова.
Первичное рассмотрение дела назначено на 26 июля.
Отметим, что в марте 2015 года сотрудники Управления полиции Сураханского района задержали жителя Баку Самира Асланова.
Во время обыска в доме неоднократно судимого С.Асланова было обнаружено 10 грамм героина, автомат «Калашникова», 5 патронов к нему и самурайский меч, которые были изъяты.
Отметим, что он считается приближенным криминального авторитета Надира Сафарова, известного как «Лоту Гулу».
Также, С.Асланов занимался карате и у него в Сураханском районе была своя школа по этому виду спорта.
С.Асланов известен в криминальном мире как «Дяли Самир» («Бешеный Самир»).
Бакинский суд приговорил С.Асланова к 11 годам, а Ф.Эфендиева – к 10 годам лишения свободы.