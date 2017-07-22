Всемирно известные звезды выступят в Баку (ФОТО)

2017-07-22 12:37 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Представлена обновленная программа выступлений артистов в рамках международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2017" в столице Азербайджана, сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу фестиваля.

К участникам фестиваля, заявленным ранее - известным артистам Алле Пугачевой, Софии Ротару, Филиппу Киркорову, Стасу Михайлову, Вере Брежневой, Валерию Меладзе, Григорию Лепсу, группе A'Studio, Николаю Баскову, Ани Лорак, Кристине Орбакайте, Сергею Лазареву, группе SEREBRO и многим другим присоединятся всемирно известный итальянский оперный и эстрадный певец Алессандро Сафина, посол Азербайджана в России, известный исполнитель и композитор Полад Бюльбюльоглу, народный артист Грузии, известный исполнитель и киноактер Вахтанг Кикабидзе.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017" пройдет в Sea Breeze с 27 по 30 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников. Отметим, что в фестивале "ЖАРА-2017" примут участие более 80 артистов, среди которых также и азербайджанские исполнители.

Так, в день открытия фестиваля, 27 июля, состоится гала-концерт, в котором примут участие - Леонид Агутин, LOBODA, Григорий Лепс, EMIN, Jah Khalib, МОТ, Вера Брежнева, Егор Крид, Monatik, Валерия, Макс Барских, Ольга Бузова, Burito, группа "Пицца", Юля Паршута, Потап и Настя, Ёлка, группа MBAND, Ани Лорак, Рауф Ахмедов, Анита Цой, Алексей Воробьёв, группа "Время и Стекло", Глюк’oza, Азад Шабанов, Александр Рева, Юлианна Караулова и многие другие.

28 июля – юбилейный концерт Софии Ротару, а также выступления EMINа, Валерии, Полада Бюльбюльоглу, Тимура Родригеза, Потапа и Насти, группы "Artik & Asti", певицы LOBODA, Славы, Ани Лорак, Григория Лепса, группы MBAND, группы "Время и Стекло", Ирины Дубцовой, исполнителей Alekseev, Глюк’ozы, AISEL и других.

29 июля – творческий вечер Аллы Пугачёвой, в программе выступят Филипп Киркоров, Алессандро Сафина, Лайма Вайкуле, Стас Михайлов, группа A'Studio, Дима Билан, Кристина Орбакайте, LOBODA, Григорий Лепс, Валерий Меладзе, EMIN, Ани Лорак, Олег Газманов, Диана Арбенина, Нигяр Джамал, Слава, группа "Фабрика", Александр Панайотов, Эмилия.

30 июля – творческий вечер Григория Лепса и выступления Аллы Пугачёвой, Стаса Михайлова, EMINа, Сергея Лазарева, Валерия Меладзе, Наргиз Закировой, Димы Билана, Лолиты, Вахтанга Кикабидзе, Николая Баскова, Ройи Айхан, Стаса Пьехи, певицы LOBODA, Мири Юсифа, Владимира Преснякова, Дианы Арбениной, Глюк’ozы, Сосо Павлиашвили, Александра Маршала, группы IOWA, Александра Панайотова, Ромади, Славы и других.

(Автор: Джани Бабаева)