Коррупционный скандал в связи с матчем Азербайджан-Испания

2017-07-22 12:46 | www.oxu.az | 5

Появилось шокирующее утверждение в связи с контрольным матчем между сборными Испании и Азербайджана, проведённым в 2009-ом году.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на apasport.az, более половины суммы, полученной у Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) за приезд испанцев в Баку было присвоено.

Сообщается, что в то время АФФА заплатила противоположной стороне за эту поездку 700 тысяч евро. Но сын недавно арестованного по обвинению в коррупции президента Федерации футбола Испании Анхеля Марии Вильяра Горка Вильяр выплатил местной федерации лишь 200 тысяч евро от этой суммы. Получается, что остальные 500 тысяч евро были «проедены».

Интересно, что это не единственное незаконное деяние семьи Вильяра. Они пополнили свой личный бюджет, предприняв аналогичные шаги несколько раз. Горка Вильяр перечислил в бюджет Федерации футбола Испании 870 тысяч из 1,2 миллионов евро, полученных в 2012-ом году от противоположной стороны за игру с Южной Кореей.

Отметим, что встреча Азербайджан – Испания состоялась 9-го июня 2009-го года на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку и завершилась победой гостей со счётом 6:0.

Э.А.

