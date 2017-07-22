В Азербайджане похолодает

2017-07-22 12:54 | www.oxu.az | 5

В воскресенье, 23 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, вечером пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, северо-восточный ветер вечером сменится на умеренный северо-западный. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-26, днем 34-39, в Баку ночью 23-25, днем 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 45-50%.

Температура морской воды на пляжах в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 26-27, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мардакяна, Шувелана – 27-28, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово – 28-29 градусов тепла.

С 24 июля до полудня 26 июля в Баку и на Абшеронском полуострове временами будет усиливаться северо-западный и северный ветер, температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 3-5 градусов.

Завтра в районах Азербайджана осадков не ожидается. Однако вечером в некоторых северных и западных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Будет порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 21-26, днем 35-40, в горах ночью 15-20, днем 25-30 градусов тепла.

С полудня 23 до 25 июля в некоторых районах временами будет усиливаться западный ветер, в основном в северных и западных районах ожидаются грозы и дожди. Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 2-4 градуса.

З.Г.