Минобороны Армении финансирует обучение азербайджанскому языку будущих диверсантов

2017-07-22 12:51 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Любопытный материал был опубликован сайтом кавказских новостей Open Caucasus Media под заголовком «В Армении хотят учить азербайджанский».

Автор статьи, Авине Аветисян, рассказывает о том, что все больше армян хочет изучать азербайджанский язык, мотивируя это тем, что стратегически важно «знание языка врага».

Обзор бесед с армянскими гражданами, которые хотят изучить «вражеский» язык, плохо сочетается с постоянными заявлениями властей Армении о том, что армяне - мирный народ, который воспитывает детей, в отличие от азербайджанцев, в духе миролюбия.

Как минимум странно то, что граждане СТРАНЫ-ОККУПАНТА, страны, которая занимает чужие территории на протяжении более двадцати лет, совершила этнические чистки, геноцид, и до сих пор убивает мирных азербайджанских граждан, в том числе и детей, считают врагами не собственные власти, а страну-жертву оккупации.

Однако самым интересным местом в статье стало признание заместителя ректора факультета востоковедения Ереванского государственного университета Рубена Мелконяна, который, рассказывая о курсах азербайджанского языка, проводимых с 2008 года на базе университета, уточнил, что программа эта реализуется вместе с министерством обороны, которое финансирует четырех студентов.

Учитывая источник финансирования, дальнейшее трудоустройство этих четырех студентов, которые изучают азербайджанский язык, сомнений не вызывает. Очевидно, что армяне, которые учат азербайджанский язык, станут очередными диверсантами, которые могут не только работать в разведке Армении, но и стать организаторами терактов, проникнув на территорию Азербайджана по подложным документам.

Еще свежи в памяти азербайджанского народа два террористических акта, произошедших в марте и июле 1994 года на станциях Бакинского метрополитена. Первый теракт произошёл 19 марта на станции «20 Января», второй — 3 июля между станциями «28 Мая» и «Гянджлик». Это был тот год, когда стороны нагорно-карабахского конфликта достигли соглашения о прекращении огня, и когда Ереван, видимо, решил перенести войну на мирное поле. Следствие тогда установило, что инструкторами террористического акта были сотрудники органов спецслужб Армении полковник Карен Багдасарян и капитан Сейран Саркисян. Учитывая генетическую любовь армян к террору, которая имеет очень давние корни, информация о том, что министерство обороны Армении оплачивает курсы азербайджанского языка, вызывает серьезные опасения касательно того, что однажды эти стажеры совершат очередную провокацию против Азербайджана.

(Автор: Эльмира Таривердиева)