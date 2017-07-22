В Баку в здании университета начался пожар - ОБНОВЛЕНО

2017-07-22 13:08 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, согласно предварительной информации, в спортзале Азербайджанского университета кооперации горят электрические провода. В настоящее время в основном корпусе университета проводятся вступительные экзамены. Вероятности того, что пламя перейдет на основное здание, нет. Пострадавших в результате пожара нет. Позже будет предоставлена дополнительная информация.

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12:20

В Баку в здании Азербайджанского университета кооперации начался пожар.

Как сообщает АПА, пожар был зарегистрирован в спортивном зале здания университета, расположенного по адресу проспект Зии Буниятова, 30.

В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.