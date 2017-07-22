В Египте археологи обнаружили надписи времен мамлюков

2017-07-22 13:10 | www.oxu.az | 4

Одна из прочитанных записей является свидетельством и признанием мусульманина в вере в Аллаха.

Несколько надписей на арабском языке, относящихся к периоду правления в Египте представителей особого военного сословия - мамлюков (1250-1517 годы), обнаружены группой археологов близ города Эль-Кусейр на юге страны, в пределах так называемого египетского «золотого треугольника».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом неожиданном, но важнейшем для истории исламского Египта открытии сообщил помощник египетского министра по делам древностей Мухаммед Абдель Латыф.

Он рассказал, что в одной из пещер, которая в Средние века служила местом отдыха для паломников, торговцев и старателей, впервые были найдены и прочитаны надписи, начертанные обычными людьми, которые скрывались в укрытии от жары.

По словам Абдель Латыфа, другие зафиксированные здесь надписи разобрать или расшифровать уже не представляется возможным, так как за столетия они были стерты практически полностью.

Одна из прочитанных учеными записей является шахадой - свидетельством и признанием мусульманина в вере в единого Аллаха, главным из пяти столпов ислама.

Вторая расшифрованная надпись сделана, как полагают эксперты, паломником, возвращавшимся на родину после совершения хаджа к святым местам в городах Мекка и Медина (находятся на территории современной Саудовской Аравии). Она гласит: «Всевышний вернул раба Его грешного Юсефа Бен Хатема Аш-Шаты в свою семью в 755 году. Прости, Господи, и его, и семью его, и всех мусульман. Аминь». В данном случае речь идет о 755 годе по мусульманскому летоисчислению (хиджре), то есть о начале 14 века по григорианскому календарю.

В министерстве по делам древностей уже рассматривается вопрос о внесении пещеры в районе Эль-Кусейра в список мест, имеющих большое историческое значение для страны. Во всяком случае ведомство заверило о включении этой пещеры в реестр охраняемых памятников исламской культуры и объявило о намерении продолжить научную экспедицию в египетском «золотом треугольнике».

Свое название этот район получил еще во времена древнеегипетских фараонов. Здесь уже тысячелетия назад находились золотые рудники, тогда считавшиеся крупнейшими в регионе. Треугольник ограничен египетскими городами Эль- Кусейр и Сафага на побережье Красного моря и городом Кена, расположенном на берегу реки Нил.