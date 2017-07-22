Представители медиа почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения (ФОТО)

2017-07-22 13:18 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В субботу по случаю Дня национальной печати исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана Вугар Сафарли, председатель Совета печати Афлатун Амашов, а также главы медиа-структур почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и возложили венок к его могиле в Аллее почетного захоронения.

Была почтена память видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Также была почтена память и возложен венок к могиле учредителя газеты "Экинчи", основоположника национальной печати Гасан бека Зардаби.

Выступая у могилы Гасан бека Зардаби, Афлатун Амашов рассказал о трудном и славном пути национальной печати.

За два года своей деятельности газета "Экинчи", которая начала издаваться просветителем и публицистом Гасан беком Зардаби 22 июля 1875 года, отличилась своим просветительским характером, сказал он.

Амашов отметил, что эта газета возвысилась до уровня школы, отражающей такие принципы, как объективное освещение событий, обогащение литературного языка, пропаганда общенациональных интересов и др.

В своем выступлении глава Фонда господдержки СМИ при Президенте Азербайджана Вугар Сафарли отметил, что сегодня в Азербайджане нашли свое воплощение мечты Гасан бека Зардаби. «Гасан бек Зардаби мечтал, чтобы в Азербайджане существовали свобода слова, свобода печати. Эта мечта великого просветителя претворена в жизнь, в Азербайджане проведена большая работа по развитию медиа, обеспечению свободы слова и печати, государство оказывает всестороннее внимание прессе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев предпринимает важные шаги по улучшению социального положения журналистов. Примером тому является строительство двух зданий и закладка фундамента третьего здания для журналистов», - сказал он.

Сегодня в Азербайджане отмечается День национальной печати. Именно в этот день в 1875 году в Азербайджане увидел свет первый номер газеты "Экинчи", учредителем которой был Гасан бек Зардаби. Тем самым были заложены основы национальной печати, и эта дата впоследствии стала отмечаться как День национальной печати.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)