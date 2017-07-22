В воскресенье в Баку будет до 38 градусов тепла

2017-07-22 13:27 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове будет солнечно, к вечеру ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, северо-восточный ветер вечером сменится северо-западным ветром, сообщили Trend в субботу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 22-26, днем - 34-39, в Баку ночью 23-25, днем - 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 754 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 26-27, в Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 27-28, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 28-29 градусов тепла.

С 24 по 26 июля в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется усиление временами северо-западного, северного ветра, ожидается снижение температуры воздуха на 3-5 градусов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако вечером в некоторых северных и западных районах возможны кратковременные грозовые дожди. Западный ветер днем временами будет усиливаться.

Ночью - 21-26, днем - 35-40, в горах ночью - 15-20, днем - 25-30 градусов тепла.

Со второй половины дня воскресенья до 25 июля в некоторых районах страны прогнозируется усиливающийся западный ветер, в основном в северных и западных районах временами ожидаются грозовые дожди, местами сильные. Температура воздуха снизится на 2-3 градуса.

(Текст: Кямаля Сеидова)