Военные корабли Ирана и Казахстана прибыли в Баку – ФОТО

2017-07-22 13:38 | www.oxu.az | 7

Для принятия участия в международном состязании «Кубок моря - 2017», которое пройдет в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, 22-го июля в Баку прибыли ракетные катера «Пейкан» и «Джовшан» Военно-морских сил Ирана и ракетно-артиллерийские корабли «Казахстан» и «Сарыарка», а также гидрографическое судно «Жайык» Военно-морских сил Казахстана.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В состязаниях, которые будут проходить с 1-го по 11-ое августа, примут участие военные корабли Азербайджана, России, Ирана и Казахстана.

С.Б.

