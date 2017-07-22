Турция продолжит борьбу с терроризмом – глава МВД

2017-07-22 13:32 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция продолжит борьбу с терроризмом, сказал глава МВД страны Сулейман Сойлу, передает в субботу телеканал TRT Haber.

По словам Сойлу, борьба с терроризмом является одним из приоритетов для Турции.

Он отметил, что за последние годы террористическая Рабочая партия Курдистана (РПК) значительно утратила свою силу внутри Турции.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

«Полное уничтожение терроризма в Турции поспособствует развитию тех регионов, в которых ранее наблюдалась активность РПК», - сказал Сойлу.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu