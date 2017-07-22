Румыния готова к партнерству с Туркменистаном в сферах энергетики и транспорта - президент

2017-07-22 13:43 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Президент Румынии Клаус Вернер Йоханнис адресовал президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову и народу Туркменистана поздравление и наилучшие пожелания по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами, говорится в субботу в сообщении туркменского правительства.

За эти годы румыно-туркменское сотрудничество вышло на уровень стратегического партнёрства, отмечается в послании.

"Заверяю вас в своей приверженности углублению двусторонних отношений за счёт реализации совместных инициатив, в особенности в сфере энергетики и налаживания прямого транспортного сообщения между портами Чёрного и Каспийского морей в целях активизации наших торговых обменов", - говорится в письме президента Румынии.

Ранее сообщалось, что две страны договорились об изучении оптимальных путей торгово-транспортного коридора Черное море - Каспийское море с использованием портовых преимуществ Констанцы и Туркменбаши.

Речь идет о формировании Евразийского транспортного коридора. В частности, Госслужба морского и речного транспорта Туркменистана в последние годы изучает возможность транспортировки грузов, в том числе сжиженного газа в Констанцу. Маршрут поставок предполагает использование спецконтейнеров и пролегает через Каспий в Баку

(Азербайджан), далее железнодорожным транспортом в Батуми или Поти

(Грузия, Черноморский регион) и оттуда морем в Румынию.

(Автор: Гусейн Гасанов)