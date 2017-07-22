В Баку прибыли военные корабли Ирана и Казахстана (ФОТО)

2017-07-22 14:00 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку прибыли ракетные катера «Пейкан» и «Джовшан» ВМС Ирана и ракетно-артиллерийские корабли «Казахстан» и «Сарыарка», а также гидрографическое судно «Жайык» ВМС Казахстана, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана.

Они примут участие в международном состязании «Кубок моря - 2017», которое пройдет в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море 1–11 августа.

В состязаниях примут участие военные корабли Азербайджана, России, Ирана и Казахстана.

(Текст: Кямаля Сеидова)