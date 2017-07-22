Азербайджан усиливает давление на сопредседателей Минской группы ОБСЕ - доверенное лицо президента РФ

2017-07-22 14:13 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Азербайджан усиливает давление на сопредседателей Минской группы ОБСЕ, среди которых и Россия, сказал Trend в субботу доверенное лицо президента РФ, член Общественной палаты РФ, политолог Сергей Марков, комментируя встречу президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина накануне в Сочи.

"Россия просто активнее других стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Другие сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Франция и США просто ничего не делают", - сказал Марков.

По его словам, когда не анонсируется встреча, это говорит о том, что планируется встретиться коротко и в связи с какой-то необходимостью, нужно быстро решать какие-то вопросы.

После убийства мирных жителей села Алханлы Физулинского района Азербайджана давление общественного мнения Азербайджана такое высокое, что руководство должно донести это до посредников, принять какие-то меры, если переговоры по-прежнему будут заморожены, считает эксперт.

"Руководство Азербайджана просит руководство России оказать давление на руководство Армении с целью вернуть его за стол переговоров", - отметил он.

Известно, что руководство Армении не против переговоров, но оно против содержательных переговоров и хочет просто участвовать в переговорах ради переговоров, отметил Марков.

"А Президент Ильхам Алиев как раз хочет содержательного продвижения вперед. И как будет осуществляться это продвижение вперед, в чем оно должно состоять, когда будут очередные переговоры, мне кажется, вот эти вопросы были обсуждены и согласованы между президентами России и Азербайджана", - сказал Марков, добавив, что сейчас можно ожидать серьезных действий со стороны для того, чтобы подтолкнуть переговоры по нагорно-карабахскому конфликту.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.