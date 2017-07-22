Пожар в здании Азербайджанского университета кооперации потушен, 4 человека отравились дымом - ОБНОВЛЕНО-2

2017-07-22 14:26 | www.apa.az | 5

Как сообщает корреспондент АПА с места события, в результате пожара 4 человека отравились дымом – Аида Сейфуллаева, Тарлан Мирзоева, Малахат Мамедова и Джафар Гулиев. Они отвезены в Республиканский токсикологический центр.

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13:41

Начавшийся в здании Азербайджанского университета кооперации пожар локализован.

Как сообщает корреспондент АПА с места события, в настоящее время пожарные принимают меры по полному тушению пламени.

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13:08

Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию в связи с пожаром в университете в Баку.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, согласно предварительной информации, в спортзале Азербайджанского университета кооперации горят электрические провода. В настоящее время в основном корпусе университета проводятся вступительные экзамены. Вероятности того, что пламя перейдет на основное здание, нет. Пострадавших в результате пожара нет. Позже будет предоставлена дополнительная информация.

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12:20

В Баку в здании Азербайджанского университета кооперации начался пожар.

Как сообщает АПА, пожар был зарегистрирован в спортивном зале здания университета, расположенного по адресу проспект Зии Буниятова, 30.

В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.