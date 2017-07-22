Синхронное плавание переименовали

2017-07-22 14:25 | www.oxu.az | 4

Синхронное плавание переименовано в артистическое решением конгресса Международной федерации водных видов (FINA), сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

Голосование состоялось в субботу, 22 июля, в Будапеште, где в эти дни проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Изменения были приняты в рамках утверждения поправок в конституцию FINA.

Решение прокомментировал исполнительный директор федерации Корнел Маркулеску. «Название было изменено с тем, чтобы дать новый импульс развитию синхронного плавания, чтобы оно стало ближе к прессе и понятнее людям», — сказал он.

С инициативой о переименовании синхронного плавания выступил Международный олимпийский комитет (МОК) с целью продвижения этого вида спорта.

Синхронное плавание входит в программу летних Олимпиад с Игр-1984 года в Лос-Анджелесе. Начиная с ОИ-2000 все золотые медали выигрывала сборная России.

С.Б.

