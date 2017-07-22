Встреча президентов Азербайджана и России даст положительные результаты для развития сотрудничества - эксперт

2017-07-22 14:32 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина в рамках рабочего визита говорит о доверительных отношениях между лидерами двух стран, сказал Trend в субботу руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров, комментируя встречу глав двух государств накануне в Сочи.

«Отношения между странами носят стратегический характер, и факт проведения этой встречи глав государств в доверительной форме дает основание полагать, что рассматривались актуальные вопросы регионального и международного характера», - отметил эксперт.

По его словам, естественно, рассматривались вопросы сотрудничества на Каспии, правовой статус моря, ведь, как известно, работа над Конвенцией о статусе моря близится к завершению.

Азербайджан и Россию связывает очень много уз – отношения в политической сфере находятся на высоком уровне, две страны поддерживают друг друга на международной платформе, имеют тесные экономические и военно-политические связи и интересы, добавил эксперт.

«Безусловно, для Азербайджана актуально рассмотрение урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Армения всячески препятствует установлению теплых отношений между Азербайджаном и Россией, однако, итоги визита говорят о том, что все эти усилия тщетны и не дают результатов - Россия и Азербайджан настроены на развитие отношений и руководители двух стран в ходе встречи в Сочи обсуждали вопросы углубления сотрудничества во всех сферах, в том числе и в рамках региональных проектов», - сказал Алескеров.

Визит состоялся в тот период, когда развиваются российско-турецкие отношения, а также отношения в форматах Азербайджан-Россия-Турция, Россия-Азербайджан-Иран, и, безусловно, встреча двух лидеров даст положительные результаты для развития сотрудничества, отметил эксперт.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.