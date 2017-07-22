В Баку разыскивают набитого золотом плюшевого мишку

2017-07-22 14:41 | www.oxu.az | 3

Любопытная история произошла в четверг в Баку и где-то напомнила полюбившуюся всем кинокомедию Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России».

В фильме посвященные в тайну скончавшейся эмигрантки из России ищут драгоценности, спрятанные под львом, а в Баку началась лихорадка «плюшевый мишка».

И полицейские, и хозяева, и те, кто случайно посвящен в тайну, ищут по столице плюшевого мишку, набитого золотом на четыре тысячи манатов.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан сообщили в органах внутренних дел.

В 20-ое отделение полиции Насиминского района 20 июля обратился житель Баку Эмиль Худаев, 1986 года рождения. Молодой человек показал, что 19 июля в 18:45 его мать Диана Велиева, 1962 года рождения, села в маршрутный автобус номер 3 и сошла на улице братьев Мардановых возле здания номер 109.

С собой у Велиевой был плюшевый мишка, в котором были спрятаны золотые украшения стоимостью четыре тысячи манатов. Женщина забыла игрушку в автобусе. Сначала жалобщики попытались найти мишку без посторонней помощи. Они вышли на водителя того самого автобуса и даже на некоторых пассажиров. Последние показали, что видели мишку в руках у маленького мальчика. Вероятно, малыш забрал игрушку домой.

Как отметили в полиции, в настоящее время оперативники проводят мероприятия по обнаружению драгоценной игрушки. Стражи порядка допустили, что новые хозяева мишки, вероятно, все еще не знают, что спрятано в нем.

Возможно и то, что мальчик мог выкинуть игрушку по дороге.

С.Б.

