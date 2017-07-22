Пожар в здании университета в Баку – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2017-07-22 14:58 | www.oxu.az | 4

Начавшийся в спортивном зале здания Азербайджанского университета кооперации пожар потушен.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в результате пожара 4 человека отравились дымом – Аида Сейфуллаева, Тарлан Мирзоева, Малахат Мамедова и Джафар Гулиев.

Они отвезены в Республиканский токсикологический центр.

13:17

Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию в связи с пожаром в университете в Баку.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт МЧС, согласно предварительной информации, в спортзале Азербайджанского университета кооперации горят электрические провода.

В настоящее время в основном корпусе университета проводятся вступительные экзамены.

Вероятность того, что пламя перейдет на основное здание, нет. Пострадавших в результате пожара нет.

Позже будет предоставлена дополнительная информация.

12:22

В здании Университета кооперации в Баку начался пожар.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, пламя вспыхнуло в спортивном зале здания, расположенного по адресу Зия Буниятов, 30.

В настоящее время пожарные пытаются потушить огонь.

Э.А.