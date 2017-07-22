Пожар в здании университета в Баку – ОБНОВЛЕНО + ФОТО
2017-07-22 14:58 | www.oxu.az | 4
Начавшийся в спортивном зале здания Азербайджанского университета кооперации пожар потушен.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в результате пожара 4 человека отравились дымом – Аида Сейфуллаева, Тарлан Мирзоева, Малахат Мамедова и Джафар Гулиев.
Они отвезены в Республиканский токсикологический центр.
13:17
Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию в связи с пожаром в университете в Баку.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт МЧС, согласно предварительной информации, в спортзале Азербайджанского университета кооперации горят электрические провода.
В настоящее время в основном корпусе университета проводятся вступительные экзамены.
Вероятность того, что пламя перейдет на основное здание, нет. Пострадавших в результате пожара нет.
Позже будет предоставлена дополнительная информация.
12:22
В здании Университета кооперации в Баку начался пожар.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, пламя вспыхнуло в спортивном зале здания, расположенного по адресу Зия Буниятов, 30.
В настоящее время пожарные пытаются потушить огонь.
Э.А.