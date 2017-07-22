Фонд господдержки развития СМИ при Президенте Азербайджана наградил победителей конкурса журналистских эссе (ФОТО)

2017-07-22 15:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В субботу состоялась церемония награждения победителей конкурса журналистских эссе, проведенного Фондом государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана по случаю отмечаемого 22 июля Дня национальной прессы.

В церемонии приняли участие помощник по общественно-политическим вопросам Президента Азербайджана Али Гасанов, исполнительный директор Фонда государственной поддержки развития СМИ при Президенте Азербайджана Вугар Сафарли, председатель Совета печати Афлатун Амашов, депутаты, руководители СМИ и другие участники.

Выступая на мероприятии, Вугар Сафарли отметил, что конкурс охватил 19 направлений, отраженных в Концепции государственной поддержки СМИ.

По его словам, на конкурс поступили 147 работ от 69 СМИ.

Эссе оценивались 12 экспертами и награждены 111 журналистов, сказал Сафарли.

Он отметил, что, согласно условиям конкурса, для обладателей первого места предусмотрена премия в 500 манатов, второго места – 400 манатов, третьего места – 300 манатов.

Как сказал, выступая на мероприятии, помощник по общественно-политическим вопросам Президента Азербайджана Али Гасанов, праздник в этом году вдвойне знаменателен.

Али Гасанов отметил, что два дня назад друг медиа Президент Ильхам Алиев, который проявляет истинную заботу о журналистах, выдвигает инициативы по улучшению социального положения журналистов, усилению материально-технической базы медиа, встретился с журналистами и дал свои рекомендации. «Все журналисты приняли эти рекомендации Президента. Но что поделаешь, если есть пока и такие, которые поступают наоборот. Они пятнают и азербайджанские медиа, участвуют в антиазербайджанских кампаниях зарубежных кругов», - сказал он.

Али Гасанов добавил, что второе знаменательное событие заключается в том, что в этом году 255 журналистов получили квартиры. «Однако некоторые так называемые журналисты пытаются бросить тень на работу комиссии, которая занималась распределением квартир, пытаются отрицать права журналистов, получивших квартиры, и их потребность в жилье. Вы сами даете им ответ. Понимая, что могут получить квартиры, они переписали свою квартиру на чужое имя, подделали трудовые книжки, некоторые даже, впав в эйфорию, отметили в трудовых книжках то, что занимаются журналистикой с 12-13 лет. Все это выявила комиссия, которая занималась распределением квартир», - сказал он.

Али Гасанов также сказал, что будут приложены усилия для того, чтобы третье здание, фундамент которого был заложен, было построено и сдано в эксплуатацию в течение двух лет. «Глава государства поручил, чтобы в течение трех лет строительство третьего здания было завершено. Верю, что мы добьемся этого за два года. Если это будет невозможно, в 2020 году третье здание для журналистов обязательно будет сдано в эксплуатацию», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)