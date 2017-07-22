В Баку прошла церемония награждения, посвященная Дню национальной прессы (ФОТО)

2017-07-22 15:15 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в ресторане Lido прошла церемония награждения, посвященная Дню национальной прессы, организованная продюсерскими центрами E MEDIA GROUP и ZÜMRÜD-M, сообщает Trend Life.

Премиями в различных номинациях и почетными дипломами были отмечены представители СМИ, а также деятели культуры и искусства. На открытии организаторы вечера Эльшан Али и Зюмрюд Меджидова рассказали о славном пути национальной прессы и поздравили гостей с замечательным праздником.

В номинации "Рейтинговый журналист" был отмечен корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов. Среди награжденных – депутат Милли Меджлиса Жаля Алиева, директор Азербайджанского национального представительства МТРК "Мир" Ильгар Пашазаде, народные артистки Амалия Панахова, Флора Керимова и Фидан Гаджиева, заслуженный деятель искусств, дизайнер Фахрия Халафова, руководитель Центра национальной одежды и Дома моды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова, заслуженная артистка Манана Джапаридзе, композитор и актриса Севиндж Тофиггызы, телеведущие Турал Озан, Салех Багиров, Насиб Нур, Мятанет Аливердиева, Пярвиз Абубекиров, режиссеры Агиль М.Гулиев и Эльвин Абдулла, продюсеры Джейран Нариман и Тарана Самедова, танцовщица Фатима Фаталиева и другие. Ведущими вечера были Айсель Назим и Умид Сулейманов.

22 июля отмечается День национальной прессы Азербайджана. Именно в этот день в 1875 года в Азербайджане увидел свет первый номер газеты "Экинчи", учредителем которой был Гасан бек Зардаби. Тем самым была заложена основа национальной прессы, а эта дата впоследствии стала отмечаться как День национальной прессы. Несмотря на то, что газета "Экинчи" издавалась всего немногим больше двух лет, с 22 июля 1875 года до сентября 1877 года, она сыграла незаменимую роль в формировании и развитии национальной прессы. Можно сказать, что "Экинчи" взяла на себя просветительскую миссию. За короткое время она стала популярной в среде интеллигенции и простых людей. Национальная пресса Азербайджана значительно повлияла на формирование национального самосознания в конце 19 - начале 20 веков, что не в последнюю очередь способствовало созданию первой демократической республики на Востоке и предоставлению права голоса женщинам уже в 1919 году. За прошедшие годы азербайджанская пресса была зеркалом, отражающим мнение общества о происходящих процессах.

(Автор и фото - Вугар Иманов)