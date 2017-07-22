Али Гасанов: «Президент вернулся под большим впечатлением со встречи с журналистами»

2017-07-22 15:39 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, об этом сегодня на церемонии награждения победителей конкурса индивидуальных журналистских статей, проведенного Фондом государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики по случаю 22 июля – Дня национальной печати, заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.





А.Гасанов сказал, что 20 июля была проведена встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с журналистами: «Выступление президента Ильхама Алиева будет оставаться в повестке на протяжении долгого времени. Президент порекомендовал писать только правду, поддерживать политику в связи с защитой интересов Азербайджана внутри страны и за ее пределами, вести борьбу против антиазербайджанской пропаганды. Все это радует журналистов.



Али Гасанов с сожалением отметил, что среди журналистов бывают такие, которые наносят вред этой профессии, оказывают поддержку антиазербайджанской деятельности.

Помощник президента отметил, что в построенном для журналистов втором здании 255 людей этой профессии получили квартиры: «Глава государства вернулся с этой встречи под большим впечатлением. Я уверен, что журналисты также были впечатлены. 255 квартир не удовлетворяют потребностей всех журналистов. Естественно, среди не получивших квартиру есть те, кто имеет на нее право и потребность в ней. Однако к сожалению, некоторые называющие себя журналистами люди в соцсетях хотят бросить тень на деятельность Комиссии, эту благородную акцию. Активные среди 255 журналистов защищают свои права. Верю, что пассивные тоже скажут свое слово».

По словам помощника президента, среди тех, кто хотел получить квартиры были те, которые переписали свою квартиру на других людей, даже получили фальшивую трудовую книжку с 12-13 годами стажа. Он с сожалением отметил, что в этом году они не смогли предоставить квартиры ряду журналистов-ветеранов, которым нужна была квартира: «Они получат квартиры в очередном здании».

А.Гасанов отметил, что называющая себя в соцсетях журналистами группа лиц говорит, что квартиры были выданы секретаршам, водителям: «Однако такого факта не было. Среди получивших квартиру есть те, которые долгие годы работали в азербайджанской прессе на различных ответственных должностях. Их деятельность в работе прессы ничуть не меньше, чем журналистов. Разве работник Комиссии не в праве получить квартиру? Или же квартиру выделили члену НСТР. Эти люди тоже занимаются проблемами прессы. 5 служебным сотрудникам СМИ выделены квартиры, у них тоже есть права, и также как и вы они получают 500 манатов».

А.Гасанов заметил, что они постараются сдать в эксплуатацию третье здание 22 июля 2019 года: «Глава государства поручил завершить строительство третьего здания до 2020 года. Верю, что мы добьемся этого за два года. Если не получится, то в 2020 году здание будет сдано в эксплуатацию».