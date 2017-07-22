Возбуждено уголовное дело в связи с вырубкой деревьев в Баку – ВИДЕО

2017-07-22 15:29 | www.oxu.az | 6

Генпрокуратура Азербайджана расследовала поступившую из Министерства экологии и природных ресурсов информацию о незаконной вырубке 5 деревьев различных пород (кипарис, олива) во время земляных работ, проводимых Жилищно-строительным кооперативом «MİD-17» на территории Насиминского района Баку. Таким образом, был нанесен урон природе в размере 5100 манатов.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в результате первичного расследования были выявлены случаи допущения должностными лицами Жилищно-строительного кооператива «MİD-17» незаконной вырубки деревьев с нанесением большого урона, таким образом были грубо нарушены нормативные акты по лесному законодательству.

В связи с данным фактом 22 июля 2017 года было возбуждено уголовное дело по статьям 259.2.3 (незаконная вырубка деревьев) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Предварительное следствие было поручено Следственному управлению Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. В настоящее время принимаются необходимые меры по установлению круга обвиняемых и привлечению их к ответственности.

В Генеральной прокуратуре добавили, что граждане, сталкивающиеся с подобными случаями, могут обращаться в Министерство экологии и природных ресурсов и Генпрокуратуру: «Всем физическим и юридическим лицам рекомендуется не допускать случаев незаконной вырубки деревьев. В отношении лиц, допустивших подобные случаи, будут приняты предусмотренные законодательством меры».

С.Б.

