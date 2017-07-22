Эвакуированные из-за пожара из Университета кооперации абитуриенты вновь сдадут вступительный экзамен

2017-07-22 15:55 | www.apa.az | 3

ГЭЦ распространил информацию в связи с пожаром, который сегодня произошел в здании Азербайджанского университета кооперации во время проведения вступительных экзаменов.

Как сообщили АПА в ГЭЦ, сегодня были проведены вступительные экзамены в вузы Азербайджана по I и IV группам специальностей. В спортивном зале здания университета, расположенного по адресу проспект Зии Буниятова, 30, был зарегистрирован пожар.

Отмечается, что на место сразу же прибыла председатель Совета директоров ГЭЦ Малейка Аббасзаде. Из-за дыма все участники экзамена были эвакуированы.

«Доводим до сведения всех, кто сдавал экзамен в Азербайджанском университете кооперации, что для них будут созданы условия, чтобы они смогли сдать экзамен еще раз».