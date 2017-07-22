Внешним силам не удастся помешать развитию и укреплению отношений Баку и Москвы

2017-07-22 15:54 | www.trend.az | 3

Эльмира Таривердиева

Вчерашняя встреча президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина в Сочи еще раз подтвердила очевидный постулат - укреплению отношений России и Азербайджана не могут и не смогут помешать никакие внешние силы. Речь идет, кстати, не только об Армении со своими очевидными интересами, о которых мы поговорим ниже, но и о некоторых западных силах, которые считают, что Баку необходимо развернуть в сторону от нынешнего курса планомерного выстраивания стратегических отношений с Кремлем.

И это не удивительно, ведь вопрос "с кем дружит Баку" становится в последнее время все более актуальным для мировых центров силы. Азербайджан со временем превращается во все более значимый фактор мировой и региональной политики, и тут не последнюю роль играют наличие внутриполитической стабильности в стране, развивающаяся экономика и, безусловно, выверенный курс внешней политики Баку. Другими словами, с таким сильным, предсказуемым и надежным партнером выгодно выстраивать отношения всем, а потому желание "перетянуть" Баку в один из политических лагерей вполне политически объяснимо.

Однако укрепление стратегических отношений с Москвой всегда было на повестке дня Баку и потому вряд ли это удастся изменить. Тем более, это никогда не удастся официальному Еревану, который путем жалоб, нытья, скрытых намеков и открытого шантажа не раз пытался испортить азербайджано-российские отношения. Однако, во-первых, Москва мало прислушивается к нытью своего южнокавказского форпоста и уж тем более никогда не выполняет его просьб и требований, которые противоречат российским национальным интересам.

А то, что укрепление отношений с Баку в интересах Москвы, не вызывает никаких сомнений.

Современные отношения между Азербайджаном и Россией - это отличный пример стратегического партнерства, когда позиции двух стран совпадают по большинству ключевых вопросов. Более того, эти отношения еще более крепки от того, что основываются на взаимоуважении и взаимовыгодном сотрудничестве, причем в самых разных странах. Договорно-правовая база отношений двух стран насчитывает более 200 межгосударственных, межправительственных и межрегиональных соглашений. Кроме того, немаловажен и экономический фактор: Россия является одним из главных торговых партнеров Азербайджана, а развитие механизмов регионального сотрудничества в трехстороннем формате в целом предусматривает одинаковые подходы двух стран ко многим вопросам.

Кстати, особое место в укреплении отношений Баку и Москвы занимает русский язык, к сохранению и развитию которого в Азербайджане, в отличие от соседних государств, относятся в традициях уважения, что самым положительным образом влияет и на жизнь русской диаспоры в Азербайджане. И, безусловно, доверие Баку к Кремлю в вопросе медиаторства в нагорно-карабахском урегулировании также заработано не просто так.

Исходя из действий Москвы, о которых, возможно, даже неизвестно до конца общественности двух стран, Баку возлагает определенные надежды на Россию не только как на постоянного члена Совета Безопасности ООН, сопредседателя Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и страну, географически и исторически тесно связанную с Южным Кавказом, но и как на стратегического партнера, отношения с которым проверены временем.

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend