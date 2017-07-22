Некоторые абитуриенты I и IV групп специальностей в Азербайджане заново сдадут экзамен - Госэкзаменационный центр

2017-07-22 16:10 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Абитуриенты I и IV групп специальностей, участвовавшие сегодня в приемном экзамене, проходившем в здании Азербайджанского университета кооперации, заново сдадут экзамен, говорится в сообщении Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ), распространенном в субботу.

Сегодня был проведен приемный экзамен в I и IV группах специальностей в вузы Азербайджана.

Во время экзамена вне основного здания Азербайджанского университета кооперации – в спортзале произошло возгорание электропроводки.

На место происшествия прибыла председатель Совета директоров Госэкзаменационного центра Малейка Аббасова.

Вероятности того, что огонь перебросится на здание, где проходил экзамен, не было, но имело место задымление, и было принято решение об эвакуации абитуриентов из здания.

(Текст: Кямаля Сеидова)