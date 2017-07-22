"Непридуманная жизнь" Бахрама Багирзаде побила рекорд: "До сих пор болят пальцы" (ФОТО)

2017-07-22 16:43 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В Park Bulvar состоялась долгожданная бакинская презентация новой книги Бахрама Багирзаде "Непридуманная жизнь", сообщает Trend Life.

Книгу "Непридуманная жизнь" трудно отнести к какому-то определенному жанру. Это ни повести, ни рассказы, ни воспоминания… Это чувства, которые живут в наших сердцах - одиночество, боль, разлука, любовь, страх, потери, печаль, несбывшиеся мечты о счастье и жизни, которая подобно золотистому песку, утекает сквозь пальцы…

Одна из ярких и интересных особенностей новой книги Бахрама Багирзаде – это великолепные иллюстрации, сделанные великими мастерами и молодыми художниками, некоторые из которых только начинают свой творческий путь - Сакит Мамедов, Алтай Садыхзаде, Эльчин Оруджев, Айнур Мамедова, Элияр Алимирзоев, Вугар Мурадов, Низар Мамедов, Вугар Али, Джасар Мамедов, Акшин Кязимов, Айнур Азиз Мамедова, Ханлара, Медина Салих, Деляфруз Багирова, Туран Мухтарзаде, Эмин Гахраманов.

"Я благодарю всех, кто в этот день, несмотря на июльскую жару, уделил время моему творчеству и пришел на презентацию. Большое спасибо всем, кто в этот вечер разделил со мной радость от выхода новой книги – родных, друзей, моих бывших одноклассников из 189-ой школы, читателей, которым нравится мое творчество и которые всегда поддерживают мои идеи в социальных сетях. За эти три часа я поставил своеобразный личный рекорд, потому что никогда в жизни я не подписывал 136 книг, буквально не отрывая пера от страницы! И, несмотря на то, что до сих пор болят пальцы, у меня прекрасное настроение, я очень счастлив, что мои уважаемые читатели по достоинству оценили мой труд. Всем огромное спасибо!", - написал после презентации на своей странице в Facebook Бахрам Багирзаде.

Ранее книга была презентована в Люксембурге, Бельгии и Нидерландах.

Бахрам Багирзаде - заслуженный артист Азербайджана, легендарный КВН-щик из команды "Парни из Баку", член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер.

(Автор: Вугар Иманов)