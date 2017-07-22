Сочинская встреча президентов важна с точки зрения углубления стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией - депутат

2017-07-22 16:58 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Россию и его встреча в Сочи с президентом Владимиром Путиным важны с точки зрения дальнейшего углубления отношений стратегического партнерства и сотрудничества между странами во всех сферах. Об этом в субботу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Гудрат Гасангулиев, комментируя вчерашнюю встречу, состоявшуюся между главами государств.

На встрече в том числе были обсуждены вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта, пути нахождения его решения, отметил депутат.

"Для урегулирования нагорно-карабахского конфликта Азербайджан должен находиться больше в контакте с Россией, обсуждать проблему с ней", - сказал он, отметив, что не секрет, что Армения - форпост, не является независимым государством, и поэтому не имеет возможностей произвольно принимать решения.

Депутат считает сочинскую встречу глав двух государств значимой также с точки зрения развития международных и двусторонних связей. «Россия - наш сосед. В этой стране проживает и работает около двух миллионов азербайджанцев. Россия – одна из мировых держав. Считаю, что развитие двусторонних связей с Россией крайне важно. У нас должны быть крепкие отношения не только с официальными лицами России, но и с ее субъектами. В особенности, мы должны развивать отношения с северо-кавказскими, тюркскими республиками», - сказал он.

В пятницу в Сочи состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом России Владимиром Путиным.

(Текст: Кямаля Сеидова)