МЧС распространил заявление в связи с пожаром в Баку - ОБНОВЛЕНО - 3

2017-07-22 17:02 | www.apa.az | 4

Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило заявление в связи с пожаром в Баку.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, пожар был зарегистрирован на территории принадлежащего Бакинскому колледжу бизнеса и кооперации спортивном зале на площади 1800 кв.м. Пламя охватило 150 кв.м. зала, наружное покрытие которого состояло из пенопласта.

Во время пожара 9 находившихся в Азербайджанском университете кооперации человек (4 учителя и 5 абитуриентов) отравились дымом и были доставлены на машинах скорой помощи в токсикологическое отделение 1 городской больницы. Им была оказана помощь, после чего пострадавших выписали. Остальная часть строения была защищена от пожара.

Пламя было потушено пожарными в 14:24.

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14:26

Начавшийся в спортивном зале здания Азербайджанского университета кооперации пожар потушен.

Как сообщает корреспондент АПА с места события, в результате пожара 4 человека отравились дымом – Аида Сейфуллаева, Тарлан Мирзоева, Малахат Мамедова и Джафар Гулиев. Они отвезены в Республиканский токсикологический центр.

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13:41

Начавшийся в спортивном зале Азербайджанского университета кооперации пожар локализован.

Как сообщает корреспондент АПА с места события, в настоящее время пожарные принимают меры по полному тушению пламени.

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13:08

Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило информацию в связи с пожаром в университете в Баку.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, согласно предварительной информации, в спортзале Азербайджанского университета кооперации горят электрические провода. В настоящее время в основном корпусе университета проводятся вступительные экзамены. Вероятности того, что пламя перейдет на основное здание, нет. Пострадавших в результате пожара нет. Позже будет предоставлена дополнительная информация.

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12:20

В Баку в спортивно зале Азербайджанского университета кооперации начался пожар.

Как сообщает АПА, пожар был зарегистрирован в спортивном зале здания университета, расположенного по адресу проспект Зии Буниятова, 30.

В настоящее время принимаются меры по тушению пожара.