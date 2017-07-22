Из-за пожара в недействующем спортзале Бакинского колледжа бизнеса и кооперации пострадали 9 человек – МЧС

2017-07-22 17:18 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В субботу на территории 150 квадратных метров одноэтажного здания, где находился не функционировавший в последнее время спортзал Бакинского колледжа бизнеса и кооперации в Наримановском районе Баку, сгорела внешняя панельная облицовка из пенопласта, говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

В результате этого дымом отравились девять человек - пять абитуриентов и четыре контролера, которые находились в ближайшем здании Университета кооперации, где проходил приемный экзамен в вузы.

Пострадавшие были доставлены на карете скорой помощи в токсикологическое отделение Первой городской больницы, и после оказания медпомощи отпущены домой.

Пожар был потушен в 14:24 по местному времени.

(Текст: Кямаля Сеидова)