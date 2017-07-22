Восхитительный голос азербайджанской певицы покорил французов (ФОТО)

2017-07-22 17:30 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Народная артистка Азербайджана, ведущая солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Фидан Гаджиева выступила с соло-концертом в Азербайджанском культурном центре в Париже (Франция). Об этом сообщила Trend Life сама исполнительница.

На мероприятии присутствовали общественные деятели, представители науки, культуры и искусства.

На концерте, организованном действующей во Франции Ассоциацией друзей Азербайджана, прозвучали сочинения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Своим восхитительным голосом Фидан Гаджиева покорила сердца слушателей. Каждое музыкальное произведение в исполнении певицы встречалось публикой с большим интересом. На вечере в исполнении Фидан Гаджиевой прозвучали партии из оперы "Кармен" Жоржа Бизе и оперы "Самсон и Далила" Камиля Сен-Санса. Также в концертную программу были включены произведения Клода Дебюсси, Ференца Листа, Фредерика Шопена, Узеира Гаджибейли и других авторов. Своим необыкновенным вокальным исполнением певица украсила сочинения известных композиторов.

Отметим, что Фидан Гаджиева выступила в сопровождении Зульфии Садыговой (фортепиано).

По словам певицы, выступить с соло-концертом в Париже было ее давней мечтой, и она очень благодарна организаторам за приглашение и содействие в проведении программы.

(Автор: Джани Бабаева)