Главы МИД Турции и Германии обсудили двусторонние отношения

2017-07-22 18:17 | www.trend.az | 4

Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и Германии, Мевлюта Чавушоглу и Зигмара Габриеля, передает агентство Анадолу.

Состоялся обмен мнениями по развитию двусторонних отношений.

Отметим, что последние высказывания представителей правительства Германии в адрес Турции вызвали негативную реакцию Анкары.

В МИД Турции привлекли внимание к напряженности в отношениях двух стран, связанной с политикой двойных стандартов Берлина.

Была выражена надежда на то, что Берлин учтет оправданные ожидания Анкары по вопросу борьбы с терроризмом и обеспечению национальной безопасности, а также будет придерживаться стратегической линии, основанной на общности интересов.