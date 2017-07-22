Конгресс США опубликовал законопроект по антироссийским санкциям

2017-07-22 19:16 | www.trend.az | 3

Конгресс США опубликовал на своем сайте законопроект по санкциям против Ирана и России, голосование по которому состоится в палате представителей 25 июля, передает РИА Новости.

Документ поступил в нижнюю палату конгресса США 12 июля — ровно через месяц после того, как он был предложен верхней палате. Сенат конгресса США одобрил текст 15 июня.

Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно, либо же собираются предоставить проектам услуги, технологии или оказать информподдержку. При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

Вместе с тем, отмечается, что новые санкции не должны применяться к сотрудничеству двух стран по космосу и вредить НАСА.