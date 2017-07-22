Главы МИД Турции и Германии обсудили двусторонние отношения

2017-07-22 19:18 | www.apa.az | 4

Состоялся телефонный разговор глав МИД Турции и Германии, Мевлюта Чавушоглу и Зигмара Габриеля. Как передает АПА, об этом Анадолу сообщили дипломатические источники в Анкаре.

Состоялся обмен мнениями по развитию двусторонних отношений.

Отметим, что последние высказывания представителей правительства Германии в адрес Турции вызвали негативную реакцию Анкары.

В МИД Турции привлекли внимание к напряженности в отношениях двух стран, связанной с политикой двойных стандартов Берлина.

«Власти Германии не только игнорируют антитурецкую деятельность террористов РКК и сторонников течения Фетуллаха Гюлена (FETÖ), но и выступают с недопустимыми требованиями по освобождению лиц, задержанных либо арестованных по подозрению в террористической деятельности», - отметили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Была выражена надежда на то, что Берлин учтет оправданные ожидания Анкары по вопросу борьбы с терроризмом и обеспечению национальной безопасности, а также будет придерживаться стратегической линии, основанной на общности интересов.