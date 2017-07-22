Проект конгресса США предполагает выделение $250 млн на защиту от кибератак

2017-07-22 20:09 | www.trend.az | 4

Законопроект конгресса США по новым санкциям против Ирана и РФ призывает администрацию президента Дональда Трампа включить в бюджетные расходы в 2018-2019 годах 250 миллионов долларов для защиты союзников США от кибератак, в первую очередь, со стороны России, говорится в тексте документа, который опубликован на сайте, передает РИА Новости.

Конгресс выражает согласие утвердить "для противостояния российскому влиянию выделение 250 миллионов долларов в течение ряда лет в 2018 и 2019 годах" "для защиты критической инфраструктуры и избирательных механизмов от кибератак в следующих странах (НАТО или ЕС)".

Конгресс предлагает обеспечить такое финансирование, чтобы эти страны не "испытывали недостаток в экономических возможностях для эффективного ответа на агрессию Российской Федерации без поддержки США".

Согласно данным агентства Bloomberg, голосование по документу в палате представителей состоится во вторник.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".