Умер актер из фильма «Один дома» - ФОТО

2017-07-22 20:17 | www.oxu.az | 4

Умер американский актер Джон Хёрд, сыгравший отца в знаменитом фильме «Один дома», передает TMZ со ссылкой на источники.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, Хёрду было 72 года.

По данным издания, он был найден мертвым в отеле.

Хёрд известен по роли Питера Маккаллистера, отца семейства, в комедиях «Один дома» (1990) и «Один дома – 2: Потерянный в Нью-Йорке» (1992).

Также он снялся в фильмах «Пробуждение», «На линии огня», «Дело о пеликанах», сериалах «Клан Сопрано», «C.S.I.: Место преступления Майами», «Джек и Бобби», «Звездный крейсер «Галактика», «Побег», «Красавцы», «Саутленд» и «Власть закона».