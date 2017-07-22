В Афганской деревне талибы похитили 70 жителей, семь человек убиты

2017-07-22 20:23 | www.trend.az | 6

Не менее 70 жителей одной деревни похищены боевиками радикального движения "Талибан" в пятницу на юге Афганистана, семеро похищенных убиты, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Глава полиции в провинции Кандагар сообщил, что порядка 30 человек освобождены, правоохранители не досчитались еще порядка 30 человек.

Независимый комитет по правам человека в Афганистане в субботу опубликовал сообщение, согласно которому более 70 человек похищены группой вооруженных людей в районе дороги, соединяющей Кангадар с городом Таринкот (провинция Урузган).

По сообщению комитета, в плену до сих пор находятся более 40 человек. Организация дает те же данные по убитым.