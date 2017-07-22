Конгресс хочет обязать Трампа сделать приоритетом поставки энергии в ЕС

2017-07-22 20:55 | www.apa.az | 3

Конгресс США хочет обязать администрацию президента США Дональда Трампа сделать экспорт энергоресурсов в ЕС приоритетом для "защиты энергобезопасности союзников". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из законопроекта о санкциях против Ирана и Российской Федерации, опубликованного на сайте американского законодательного органа.

Согласно данным агентства Bloomberg, голосование по документу в палате представителей состоится во вторник.

"В рамках политики США …работать с государствами-членами Европейского союза и учреждениями Европейского союза, чтобы продвинуть энергетическую безопасность посредством разработки разнообразных и свободных энергетических рынков, которые обеспечивают различные источники, поставщиков и маршруты (энергоресурсов)", — говорится в документе.

"Правительство США должно сделать приоритетом экспорт энергетических ресурсов США, … чтобы помочь союзникам США и партнерам и усилить внешнюю политику", — отмечается в законопроекте.

Кроме того, конгресс предлагает "продолжать выступать против "Северного потока- 2", учитывая его вредное влияние на энергетическую безопасность Европейского союза, Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы на Украине".