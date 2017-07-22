В Египте появилась крупнейшая на Ближнем Востоке и в Африке военная база

2017-07-22 21:35 | www.oxu.az | 5

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси открыл в субботу крупнейшую на Ближнем Востоке и в Африке военную базу в северной провинции Матрух у побережья Средиземного моря.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, государственное телевидение продемонстрировало кадры с военной базы, где ас-Сиси, который также является Верховным главнокомандующим Вооруженных сил, в присутствии иностранных гостей поднял флаг, а затем принял парад выпускников военных вузов различных специальностей.

База названа в честь первого президента Египта Мухаммеда Нагиба. Как сообщило Министерство обороны Египта, она предназначена для усиления охраны территории к западу от второго по величине города страны — Александрии. В зоне ответственности этой базы будет располагаться первая в Египте АЭС в местечке Эд-Дабба, строительство которой, как ожидается, будет осуществляться в сотрудничестве с Россией. Здесь также располагаются крупные нефтяные месторождения, морской порт.

На территории базы, построенной на месте старого военного городка в Эль-Хамаме, насчитывается более тысячи сооружений, в том числе казарм, жилья для офицерского состава, спортивных объектов, полигонов. Ожидается, что там будет расквартировано порядка 20 тысяч военнослужащих.

По телевидению показали размещенную на базе технику: сотни танков, вертолеты, катера, системы ПВО.

Кроме того, Министерство обороны сообщило об открытии еще одной базы в районе города Сиди Баррани близ неспокойной Ливии. Эта база призвана обеспечить охрану границ от проникновения террористов, контрабанды оружия и наркотиков, а также остановить поток нелегальных мигрантов.