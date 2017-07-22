Конгресс США опубликовал законопроект по антироссийским санкциям

2017-07-22 21:55 | www.oxu.az | 4

Конгресс США опубликовал на своем сайте законопроект по санкциям против Ирана и России, голосование по которому состоится в палате представителей 25 июля.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, документ поступил в нижнюю палату конгресса США 12 июля — ровно через месяц после того, как был предложен верхней палате. Сенат конгресса США одобрил текст 15 июня.

Законопроект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.

Документ также предполагает, что президент США может наложить санкции на лиц, которые намерены вложить в строительство российских экспортных трубопроводов более пяти миллионов долларов за год или миллион долларов единовременно, либо же собираются предоставить проектам услуги, технологии или оказать информационную поддержку.

При этом США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток — 2" из-за "вредного воздействия на энергетическую безопасность Евросоюза, газовое развитие рынка в Центральной и Восточной Европе и энергетические реформы на Украине". Авторы документа также намерены обязать администрацию США сделать приоритетом экспорт американских энергоресурсов в Европу для "защиты энергобезопасности союзников".

Вместе с тем конгресс полагает, что новые санкции не должны применяться к сотрудничеству двух стран по космосу и вредить НАСА.

Ранее телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники в конгрессе, что некоторые американские компании выступили за изменение законопроекта, так как он может негативно сказаться на бизнесе. Среди них были нефтяные и энергетические гиганты BP, Exxon и General Electric.

При этом МИД Германии, на территорию которой должен прийти "Северный поток — 2", заявлял, что не считает правильным намерение Вашингтона торпедировать при помощи санкционных механизмов европейские газовые проекты.