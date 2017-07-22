Трампа возмутила статья Washington Post о встрече Сешнса с Кисляком

2017-07-22 22:20 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп выразил свое возмущение публикацией The Washington Post о том, что посол России в США Сергей Кисляк якобы обсуждал его предвыборную кампанию с советником в штабе кандидата Джеффом Сешнсом, ныне занимающим пост генпрокурора страны.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Риа Новости.

"Новая утечка разведданных от Amazon (и) Washington Post, на этот раз в отношении генпрокурора Джеффа Сешнса. Эти незаконные утечки <…> должны прекратиться!" — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Ранее газета The Washington Post, ссылаясь на некие источники, заявила, что Кисляк обсуждал "по существу" с Сешнсом предвыборную кампанию Трампа.

В частности, речь якобы шла о позициях Трампа в отношении России и о перспективах развития отношений между государствами. Кроме того, посол и советник якобы также затрагивали "важные для Москвы" направления политики будущего главы Белого дома, утверждает газета.

По сведениям источников телеканала ABC, генпрокурор не собирается уходить в отставку из-за публикаций. Сешнс покинет свой пост, только если его уволит глава Белого дома, сообщает телеканал.

Президент США критикует The Washington Post и крупнейший в стране интернет-магазин Amazon, заявляя, что Amazon и The Washington Post — "это фейковые новости". У двух компаний один владелец — предприниматель Джефф Безос, состояние которого оценивается более чем в 85 миллиардов долларов. Безос утверждает, что никак не влияет на редакционную политику газеты.