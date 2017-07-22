Необычные привычки женщин по знаку зодиака

2017-07-22 22:40 | www.oxu.az | 4

Вы замечали за собой какие-то необычные или забавные привычки? Оказывается, что у каждого знака Зодиака они разные.

Oxu.Az со ссылкой на day.az попробует рассказать о немного странных привычек женщин.

Козерог

•Всегда носит наручные часы.

•Неохотно меняет парфюм.

•Не любит новшества. Всегда ходит в одни и те же места.

•Постоянно носит с собой записную книжку.

Водолей

•Независимо от финансового положения предпочитает бриллианты.

•Всегда носит брендовые очки.

•Не любит темноту.

•Помешан на гаджетах.

Рыбы

•Одержимы обувью. У нее большая коллекция туфлей.

•Привычка ходить торопливо.

•Всегда сидят, скрестив ноги.

•Не обходятся без маникюра.

•Чай и кофе для них - жизненная необходимость.

Овен

•Не может долго находиться в закрытом помещении.

•Обожает головные уборы.

•Во время управления автомобилем часто превышает скорость.

•Громко разговаривает и смеется.

Телец

•Запирается сразу, как только заходит домой или садится в машину.

•У нее всегда несколько сумок и кошельков, в которых наверняка найдется какая-то мелочь.

•Каждый час наносит парфюм.

•Выращивает цветы дома.

•Любит носить челку.

Близнецы

•Сильно жестикулируют во время разговора.

•Никогда не расстаются с телефоном.

•Находясь в помещении, открывают окна.

•Любят путешествовать. Никогда не сидят дома без дела.

Рак

•Хранит все свои детские игрушки.

•Никогда не обходится без туши.

•Всегда торгуется во время покупок.

•Никогда не выбрасывает старые вещи.

Лев

•Всегда играет волосами во время разговора.

•Носит украшения только из золота.

•Всегда носит с собой зеркало.

•Привязан к брендам.

Дева

•Часто моет руки.

•Не выходит на улицу без парфюма.

•Привычка кусать губы.

•Когда ей скучно, играет пальцами по столу.

Весы

•Выйдя на улицу, обязательно что-нибудь купят, даже без необходимости.

•Всегда при себе носят косметику. Не обходятся без парфюма.

•Привязаны к брендам.

•Привычка дрожжать ногой, когда сидят.

Скорпион

•Самые странные привычки проявляются во время секса.

•Брендомания.

•Обожают шелковое белье.

•Выражает себя с помощью помады.

Стрелец

•Ненавидит деловой стиль.

•В одежде всегда присутствуют такие цвета, как голубой или фиолетовый.

•Не любит маленькие и закрытые пространства.

•Играет в лотерею или казино.

•Любит экстримальные виды спорта.

С.С.

