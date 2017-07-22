Десять стран с самыми красивыми женщинами – ФОТО

2017-07-22 23:00 | www.oxu.az | 4

У каждой народности есть свои собственные представления об идеальной красоте. Однако некоторые страны особо известны тем, что там проживают самые красивые представительницы слабого пола.

Oxu.Az со ссылкой на fishki.net, предлагаю вам узнать 10 стран, в которых живут самые красивые женщины и дополнить список.

Естественно, красота — это довольно абстрактное понятие, поэтому у каждого человека может иметься о ней свое представление. Однако в современном мире очень сложно не пытаться привести все к общему знаменателю, даже если речь идет о красоте женщин. Именно этим и занимаются любители статистики, которые собирают данные со всего мира, а затем предлагают общественности общемировые итоги. То же самое удалось сделать и с женской красотой.

При составлении этого рейтинга, были учтены такие аспекты, как черты лица, фигура, рост, цвет кожи, волосы, глаза и многое другое.

Италия

Итальянские женщины с оливковой кожей и прекрасными каштановыми волосами выглядят очень красиво. Эти средиземноморские женщины также являются очень чувственными, что делает их еще более привлекательными и замечательными. Итальянки очень непохожи на своих соседок из Франции, но при этом умудряются быть не менее привлекательными.

Венесуэла

Многие победительницы конкурсов красоты «Мисс мира» и «Мисс Вселенная» родились в Венесуэле. В этой стране практически у всех женщин очень красивые лица. И они определенно привлекают внимание этим, а также своими стройными соблазнительными телами. Очень многие люди считают латиноамериканских женщин самыми привлекательными, и во многих случаях это оправдано, так как практически всегда они имеют соблазнительный цвет кожи и умопомрачительные фигуры, которые они не стесняются показывать в лучах жаркого солнца.

Индия

Эта мультинациональная и мультикультурная страна является домом многих женщин с очень красивой внешностью. Смуглый цвет лица, исключительно женственное и скромное поведение, темные блестящие волосы — все это становится причиной того, что многие эксперты считают индийских женщин самыми красивыми в мире.

Аргентина

Женщины в Аргентине очень много внимания уделяют своему внешнему виду, постоянно заботясь о состоянии своих волос и кожи, всегда стараясь выглядеть красиво и привлекательно. Эти женщины, которых природа наделила смуглой и блестящей кожей, всегда остаются в топе самых привлекательных в мире. И это является еще одним наглядным подтверждением того, что Южная Америка — это родина самых красивых женщин в мире.

Сербия

Сербия дарит миру идеальное сочетание славянской и средиземноморской наследственности. Женщины здесь обычно высокие, обладают прекрасной фигурой, стильно одеваются и в целом радуют глаз. Особенно выделяется именно фигура, потому что у 99 процентов женщин она имеет соблазнительные изгибы, которым позавидовала бы любая голливудская актриса. Удивительно то, что в рейтинге вы найдете не так много европейских стран, но среди утонченных француженок и страстных итальянок внезапно оказываются представительницы Сербии. Это неожиданно, но не менее приятно.

Южная Корея

Эти прекрасные женщины являются обладательницами невинных и милых лиц, за которыми скрывается зачастую очень приятный характер. Их ровная гладкая кожа, их блестящие волосы, их гибкие тела, их поразительные фигуры с удивительными изгибами при не слишком высоком росте — все это делает их невероятно привлекательными. Женщины из Азии редко оказываются в топах, но если уже они попадают в рейтинги, то в большинстве случаев они будут из Южной Кореи.

Франция

Французские женщины известны своей открытостью, энергией, а также тем, что они всегда следуют моде. Местные женщины являются очень изысканными и при этом крайне романтичными. Вряд ли для кого-то стало сюрпризом появление в рейтинге француженок, так как они являются образцом женской красоты в Европе уже довольно давно.

Украина

В Украине можно найти самых красивых и необычных женщин в мире. Они могут быть одновременно и соблазнительными, и милыми. Внешним видом и своим поведением они зачастую похожи на женщин из России, о которых речь пойдет позже. Восточноевропейская красота в целом является общеизвестным фактом, поэтому нет ничего удивительного в том, что в рейтинге оказались украинки и россиянки.

Бразилия

Бразильские женщины, как блондинки, так и брюнетки, известны своими спортивными и привлекательными телами, а также милыми лицами. Эти прекрасные женщины обладают смуглым цветом лица, а их кожа привлекательно блестит. Многие самые красивые спортсменки родом из Бразилии. Ну и, конечно же, невозможно не отметить, что треть стран в этом списке относится к Южной Америке. Выводы можете делать уже самостоятельно.

Россия

Российские женщины во многих странах мира признаются самыми красивыми благодаря их прекрасной гладкой коже, голубым глазам, невероятным фигурам и высокому росту. Стоит отметить, что у большинства этих прекрасных женщин тела являются крайне пропорциональными, что делает их еще более привлекательными.

С.С.

