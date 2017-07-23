Ağdam’ın İşgalinden Bu Yana 24 Yıl Geçti

2017-07-23 00:01 | www.trend.az | 1

Azerbaycan’ın Ağdam bölgesinin, ermeni silahlı kuvvetleri tarafından işgal edilmesinin üzerinden 24 yıl geçti.

Ağdam’ın savunulması sırasında altı binden fazla Azerbaycan askeri öldü.

Azerbaycan’ın Ağdam bölgesi, 23 Temmuz 1993 tarihinde ermeni silahlı kuvvetleri birlikleri tarafından işgal edildi.

İşgal sonucunda Azerbaycan’ın Ağdam bölgesinin 1154 m²’lik toprağı, Ermenistan’ın kontrolüne geçti.

Ermeniler, işgal edilmiş topraktaki tarihi anıtları, mezarlıkları, hastaneleri, kütüphaneleri, okulları, ofisleri ve tesisleri tahrip ettiler.

İşgal sonrasında yaklaşık 130.000 kişi yerinden edilmiş kişi durumuna düştü.

Lahey Konvansiyonu’nun “Silahlı Bir Çatışma Durumunda Kültürel Mülkün Korunması” hükmünü ve Paris Konvansiyonu’nun “Kültürel Mülkün Yasadışı Ticareti” hükmünü ihlal eden Ermenistan, Azerbaycan’ın kültürel mülklerini yağmalamaya devam ediyor.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 1988 yılı itibari ile çıkan çatışmalar, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ ve etraf 7 bölgenin işgaline neden oldu. 1994 yılında sağlanan ateşkes anlaşması ile sorunun çözümlenmesi AGİT Minsk Grubu tarafından yürütülüyor.

BM'in Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının işgaline son vermesine ilişkin aldığı 4 karar halen uygulanmıyor.