В Греции произошли два сильных подземных толчка

2017-07-23 00:11 | www.apa.az | 7

Два сильных повторных подземных толчка произошли один за другим в субботу у берегов греческого острова Кос, который несколько дней назад пострадал от сильного землетрясения. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщает Афинский институт геодинамики, вечером в субботу произошел новый толчок магнитудой 4,4. Его эпицентр находился в 20 километрах к северо-востоку от острова Кос и залегал на глубине 10 километров. Всего через 16 минут после этого близ острова зафиксирован еще один афтершок — магнитудой 4,6.

Землетрясение в Эгейском море магнитудой 6,6 произошло в ночь на пятницу. Эпицентр находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. На острове Кос погибли два человека, граждане Турции и Швеции, 120 пострадали. В Турции жертв нет.