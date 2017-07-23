СБ ООН проведет экстренное заседание по Иерусалиму

2017-07-23 00:16 | www.apa.az | 5

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по ситуации в Иерусалиме в понедельник. Как передает АПА, об этом сообщает агентство Рейтер.

Ранее представитель Швеции в СБ ООН Карл Скау в своем микроблоге в Twitter заявил, что Швеция, Франция и Египет призвали Совет Безопасности провести экстренное заседание по вопросу деэскалации в Иерусалиме.

В Иерусалиме сохраняется напряженная обстановка. Трое палестинцев погибли, десятки получили ранения во время волны протестов против новых мер безопасности, введенных Израилем на Храмовой горе — одной из главных религиозных святынь города.