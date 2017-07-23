В Греции произошли два сильных подземных толчка

2017-07-23 00:37 | www.trend.az | 3

Два сильных повторных подземных толчка произошли один за другим в субботу у берегов греческого острова Кос, который несколько дней назад пострадал от сильного землетрясения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Землетрясение в Эгейском море магнитудой 6,6 произошло в ночь на пятницу. Эпицентр находился в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. На острове Кос погибли два человека, граждане Турции и Швеции, 120 пострадали. В Турции жертв нет. По данным генконсульства РФ в турецкой Анталье, отдыхающие в Турции российские туристы при землетрясении не пострадали.

Как сообщает Афинский институт геодинамики, вечером в субботу произошел новый толчок магнитудой 4,4. Его эпицентр находился в 20 километрах к северо-востоку от острова Кос и залегал на глубине 10 километров. Всего через 16 минут после этого близ острова зафиксирован еще один афтершок — магнитудой 4,6.

После землетрясения ночью в пятницу сотни жителей острова и туристов решили провести ночь на улице, опасаясь находиться в здании. Субботние афтершоки могут означать, что людям вновь придется спать вне домов и отелей, добавляет агентство.