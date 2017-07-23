Yunus ekibi kaza yaptı: 2 şehit

2017-07-23 02:31 | www.trend.az | 1

Bayrampaşa-Hal bağlantı yolunda meydana gelen kazada, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus olarak bilinen motosikletli ekip, 16.30 sularında belirlenemeyen bir nedenle bariyerlere çarptı.

Kazada 1 polis olay yerinde, ağır yaralanan diğer polis ise kaldırıldığı Bayrampaşa Devlet Hastanesinde şehit oldu.

Kaza sonrası bağlantı yolu tek yönlü olarak ulaşıma kapatılırken olay yeri inceleme ekipleri kazayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA