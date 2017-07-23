В Кремле негативно отнеслись к новым санкциям против РФ

2017-07-23 03:09 | www.trend.az | 3

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отрицательно относится к согласованному палатой представителей США законопроекту, предусматривающему дополнительные санкции против РФ, передает "Интерфакс" со ссылкой на CNN.

"Очень негативно", - ответил Песков на просьбу телеканала прокомментировать, как он отнесся к данной инициативе.

Как сообщалось, голосование по законопроекту в палате представителей намечено на вторник.